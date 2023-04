Vide Grenier Losc Foot Parking du Collège, 2 juillet 2023, Labenne.

Toute l’équipe du LOSC Foot vous attend pour un vide grenier de folie ! Alors venez nombreux notamment pour soutenir les associations organisatrices..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 18:00:00. .

Parking du Collège

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



The whole LOSC Foot team is waiting for you for a crazy garage sale! So come in great numbers to support the organizing associations.

¡Todo el equipo de LOSC Foot te espera para una venta de garaje de locura! Así que ven en gran número para apoyar a las asociaciones organizadoras.

Das gesamte Team des LOSC Foot erwartet Sie zu einem verrückten Flohmarkt! Kommen Sie also zahlreich, insbesondere um die organisierenden Vereine zu unterstützen.

