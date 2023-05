Après-midi jeux de société Place de la République, 30 juin 2023, Labenne.

Venez participer aux après-midis ludiques.

Pour les enfants comme pour les adultes, beaucoup de jeux sur place..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 19:00:00. EUR.

Place de la République Salle Carré d’AS

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and participate in the afternoon games.

For children and adults alike, there are many games on site.

Ven y participa en las divertidas tardes.

Tanto para niños como para adultos, hay muchos juegos en las instalaciones.

Nehmen Sie an den Spielenachmittagen teil.

Für Kinder und Erwachsene gibt es viele Spiele vor Ort.

