Soirées jeux de société Place de la République, 12 mai 2023, .

Venez participer aux soirées ludiques.

Beaucoup de jeux sur place: familiaux, ambiance, experts, jeux de rôles.

Il est possible d’apporter de quoi manger et de se restaurer sur place..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 00:00:00. EUR.

Place de la République Salle Carré d’AS

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and participate in the game nights.

Many games on the spot: family games, ambiance, experts, role playing games.

It is possible to bring food and to eat on the spot.

Venga y participe en las veladas de juegos.

Hay muchos juegos in situ: juegos familiares, de ambiente, de expertos, de rol.

Puedes traer tu propia comida y comer in situ.

Nehmen Sie an den Spieleabenden teil.

Es gibt viele Spiele vor Ort: Familienspiele, atmosphärische Spiele, Expertenspiele, Rollenspiele.

Es ist möglich, Essen mitzubringen und sich vor Ort zu verpflegen.

Mise à jour le 2023-04-26 par OTI LAS