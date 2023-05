Randonnée naturaliste au marais d’Orx 1005 route du marais, 7 mai 2023, Labenne.

Devenez un observateur privilégié… En randonnée, votre guide vous immergera au cœur de la zone protégée de la Réserve Naturelle, sur la partie fermée et secrète du marais. Randonnée de 11 kms, sur réservation, à partir de 12 ans..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 12:30:00. .

1005 route du marais

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Become a privileged observer… On a hike, your guide will immerse you in the heart of the protected area of the Nature Reserve, on the closed and secret part of the marsh. Hike of 11 kms, on reservation, from 12 years old.

Conviértase en un observador privilegiado… En una excursión, su guía le sumergirá en el corazón de la zona protegida del Parque Natural, en la parte cerrada y secreta de la marisma. Senderismo de 11 km, con reserva previa, a partir de 12 años.

Werden Sie zu einem privilegierten Beobachter… Bei einer Wanderung taucht Ihr Führer mit Ihnen in das Herz des geschützten Bereichs des Naturschutzgebiets ein, auf den geschlossenen und geheimen Teil des Sumpfes. Wanderung von 11 kms, mit Reservierung, ab 12 Jahren.

