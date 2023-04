Match de Horseball à Labenne Centre équestre de Labenne Labenne Catégories d’Évènement: Labenne

Match de Horseball à Labenne Centre équestre de Labenne, 15 avril 2023, Labenne. Match de horseball au Centre équestre de Labenne ! Labenne vs Pau ! Buvette, goûter et concert !

Parcours ludiques à poneys pour les enfants. Entrée libre..

Centre équestre de Labenne Lieu-dit-Pelic

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Horseball match at the Labenne Equestrian Center! Labenne vs Pau ! Refreshment bar, snack and concert!

Fun pony rides for children. Free entrance. ¡Partido de horseball en el Centro Ecuestre de Labenne! ¡Labenne contra Pau ! ¡Bar de refrescos, merienda y concierto!

Divertidos paseos en poni para los niños. Entrada gratuita. Horseball-Match im Reitzentrum von Labenne! Labenne gegen Pau! Getränkestand, Snacks und Konzert!

Spielerische Ponyparcours für Kinder. Freier Eintritt.

