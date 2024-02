Labenche poursuite (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde, samedi 17 février 2024.

Jeu en quête de culture générale et briviste. Formez votre équipe et venez jouer au musée. De 2 à 5 joueurs (enfants et adultes ou adultes seulement).

Durée: 1 heure par séance de jeu. 3 séances par jour: 14h, 15h et 16h.

En partenariat avec la SSHA de la Corrèze.

Réservation: 05 55 18 17 70. .

26 bis boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-02-18 15:00:00



