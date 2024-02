LAB’EN RETZ Arthon Chaumes-en-Retz, jeudi 11 avril 2024.

Lab’en Retz est un atelier collaboratif de bricolage et de réparation. On partage nos connaissances et nos savoir-faire.

Électronique, gravure, couture, modélisation, impression 3D… Vous avez un projet en particulier ou de la curiosité ? Joignez-vous à nous pour trouver de l’aide et des conseils.

3 bonnes raisons d’y participer

Pour vous perfectionner

Pour apprendre de nouvelles techniques

Pour s’exercer sur de nouveaux outils

Pratique

Plusieurs machines sont mises à disposition; imprimantes 3D, laser, machine à découper…

Renseignements et inscriptions par mail à secretariat@aarpro.org ou par téléphone au 07 68 95 52 93.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:00:00

fin : 2024-04-11 21:30:00

Arthon 5 place de l’église

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire laura.durand@conseiller-numerique.fr

