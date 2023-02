Démonstration de fabrication de perles en verre de Murano Labelle Ikeya Atelier Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Démonstration de fabrication de perles en verre de Murano Labelle Ikeya Atelier, 27 mars 2023, Pau. Démonstration de fabrication de perles en verre de Murano 27 mars – 2 avril Labelle Ikeya Atelier Visite de l’atelier de fabrication de perles avec explications et démonstrations handicap moteur mi Labelle Ikeya Atelier 6 avenue Larribau Le Hameau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Au cours de votre visite, vous aurez le plaisir de découvrir comment le verre de Murano est fondu et transformé pour la confection de perles de verre servant à la fabrication de bijoux fantaisie. Le verre est un matériau magique, qui se façonne sous une flamme portée à près de 800°C. Il est entouré autour d’un mandrin pour former une perle de base qui est ensuite décorée avec des verres colorés. Vous aurez la joie de voir se faire différents types de décors appliqués sur les perles. Toutes les conditions de sécurité sont réunies dans notre atelier pour le plaisir des plus petits aux plus agés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Labelle Ikeya

Lieu Labelle Ikeya Atelier Adresse 6 avenue Larribau Le Hameau Ville Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques