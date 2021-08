Label vie, l’effet papillon – LES RIAS 2021 Quimperlé, 27 août 2021, Quimperlé.

Label vie, l’effet papillon – LES RIAS 2021 2021-08-27 20:32:00 – 2021-08-27 22:02:00 Cour de l’école Brizeux 15 Avenue Jules Ferry

Quimperlé Finistère

Compagnie Gravitation

Besançon (25) – Théâtre de rue – 90 min

(création 2015) – jauge : 300 personnes

À PARTIR DE 12 ANS

Bienvenue à la RRH (Réunion de Régulation Hebdomadaire) ! Après des années difficiles, la coopérative d’embellissement de rond-point Label Vie remporte un franc succès et génère même des bénéfices. Mais que faire de ces bénéfices ? Qu’est ce qui est de l’ordre de la nécessité, du petit plaisir ?

La réunion à laquelle vous allez assister brasse les thématiques avouées du rapport entre capitalisme et communisme, de la communication non violente, de l’évolution d’un groupe qui ne deviendrait pas sectaire. Venez rire et débattre avec nous !

Handicap Moteur – Handicap auditif

