Label soirée Dur & Doux : Pili Coït + Odessey & Oracle + Expo Judith Saurel, 27 mai 2022, .

Label soirée Dur & Doux : Pili Coït + Odessey & Oracle + Expo Judith Saurel

2022-05-27 – 2022-05-27

EUR 0 10 Label Dur Et Doux

Né en 2008, ce collectif de musiciens, label et structure de production qui loue l’amplification et l’atypique rassemble aujourd’hui une trentaine de musiciens professionnels basés entre Lyon, la Loire et l’Ain, gravitant dans la scène lyonnaise rock, jazz et musiques innovantes. Dur et Doux accompagne les musiciens et leurs créations par la diffusion, la promotion, le conseil, la production phonographique et la production de spectacles.

> https://duretdoux.com/

19H30 vernissage (gratuit) :

Expo Judith Saurel

Judith Saurel, artiste graphiste qui pratique le collage numérique au travers duquel elle met en scène des rêves étranges et des inspirations spontanées réalisera l’affiche de cette soirée. Elle présentera en exposition les collages faits chaque mois pour le label(dont elle est chargée de communication) dans le cadre de cette carte blanche qui lui est offerte.

20H30 : concerts !

Pili Coït

“Et l’amour accomplit son chant dans la lutte sauvage, tambours du coeur caressant fleurs envolées”

Deux voix, guitare, tom bass, bidon, et synthé-drum, le duo transpire le low-fi noisy où mélodies sexy flirtent avec riffs épicés et rythmiques lunatiques.

-> Découvre : https://bit.ly/3jE8KLu

Odessey & Oracle

Non la pop music n’est pas un catalogue de re´fe´rences que l’on peut piquer, revisiter et ma^chouiller en fonction des revivals successifs impose´s par la culture de masse. C’est une folle aventure en forme de chasse au tre´sor dont le butin serait la chanson parfaite: ambitieuse et accessible, me´lodique et indompte´e, ce´re´brale et physique qui ouvre des portes vers un autre monde.

> découvre : https://bit.ly/3JMrSS9

_______________________

19H30 : Vernissage gratuit à L’Abattoir de l’expo de Judith Saurel

20H30 : Concerts ouverture des portes

20h30->21H happy half-hour : une conso achetée la même offerte !

