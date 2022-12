LABEL ILLUSION Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

LABEL ILLUSION Le Mans, 1 février 2023, Le Mans . LABEL ILLUSION 18 Avenue René Laënnec EVE, Scène Universitaire Le Mans Sarthe EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

2023-02-01 – 2023-02-01

EVE, Scène Universitaire 18 Avenue René Laënnec

Le Mans

Sarthe 7 EUR Label illusion est un laboratoire de l’espoir.

Avec des objets et des mots, le collectif Label Brut expose comment les utopies se manifestent dans un monde désenchanté depuis la fin des années 60 jusqu’à aujourd’hui.

billetterie-eve@univ-lemans.fr +33 2 43 83 27 70 http://www.eve.univ-lemans.fr/

