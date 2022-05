Label-eau Azay-sur-Indre, 3 juillet 2022, Azay-sur-Indre.

Label-eau Azay-sur-Indre

2022-07-03 13:00:00 – 2022-07-04 02:00:00

Azay-sur-Indre 37310 Azay-sur-Indre

Journées sur le thème de l’eau et de l’environnement avec les acteurs qui travaillent et protègent l’eau: artisans et artistes, fédérations des pêcheurs, association des moulins, techniciennes des rivières, sourcier, simulateur de pêche, initiation à la pêche, plantes aquatiques, baptême de canoës, jeux d’eau, toboggan géant à eau, rivière aux trésors, float tube, défilé de radeaux décorés concours inter villages.

Journées sur le thème de l’eau et de l’environnement avec les artisans et artistes, fédérations des pêcheurs, association des moulins, techniciennes des rivières, sourcier, simulateur de pêche, initiation à la pêche, plantes aquatiques, baptême de canoës, jeux d’eau, toboggan géant à eau…

mairie-dazay-sur-indre@wanadoo.fr +33 2 47 92 58 12

Jean Jacques MEUNIER

Azay-sur-Indre

