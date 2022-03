Label Danse #4 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Label Danse #4 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, 2 avril 2022, Roubaix. Label Danse #4

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent

En clôture du **Festival Le Grand Bain**, La Piscine accueille le **Label Danse** du **Ballet du Nord CCN & Vous** ### **Samedi 2 avril / 16h** **”nulle part et partout” LOLDANSE / Myriam Gourfink** C’est une histoire des corps qui se raconte ici. Les interprètes explorent leur gestuelle quotidienne, cet ensemble de mouvements qui accompagnent nos paroles mais parlent d’autre chose : une rotation de la main, un hochement de tête, un plissement de la bouche, un haussement de sourcil… Ces gestes souvent inconscients sont tout à fait uniques, propres à chacun et d’une richesse étonnante ! La danse créée pour ce projet participatif territorial et citoyen est un hommage à ce qui nous constitue, et en même temps nous échappe. ### **Dimanche 3 avril / 13h** **”pas de deux” Cie Aurélia / Rita Cioffi** Le tandem formé par Rita Cioffi, danseuse et chorégraphe, et Claude Bardouil, metteur en scène et comédien, recherche à travers son pas de deux à construire son identité, quête impossible sans confronter son individualité à l’altérité. Dans un jeu de d’opposition et d’attirance, le processus d’identification de chacun, déjà forgé par son vécu et ses expériences uniques, se précise dans son rapport à l’autre, rendu tangible grâce à la chorégraphie fusionnelle.

Gratuit

2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T17:00:00;2022-04-03T13:00:00 2022-04-03T14:00:00

