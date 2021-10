Reims Reims Marne, Reims Label Attitude Release Party Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Label Attitude Release Party Reims, 23 octobre 2021, Reims. Label Attitude Release Party 2021-10-23 – 2021-10-23 Salle de Concert 84 Rue du Docteur Lemoine

Reims Marne DEGAGE + LEO BLOMOV + SOURCE PHONIQUE RECORDS

PRÉSENTÉ PAR LA CARTONNERIE & LABEL ATTITUDE Biberonné à ce qu’il y a de meilleur en Océanie, le groupe DEGAGE nait la nuit du 17 mars 2017, veille de leur premier concert. Le groupe propose une musique vaste et passionnée lançant un appel à dégager, hors les murs, hors de soi, comme une vibration fiévreuse et intense. Préférant le français à l’anglais, le groupe pop dans un rock psyché, Inouïs du Printemps de Bourges 2019 sort son premier EP éponyme le 15 octobre sur Label Attitude. Degage, le produit enthousiasmant d’amitiés fortes, soudées et attachantes de quatre musiciens compositeurs inspirés, qui, à travers leur travail, leurs rires et leurs voyages émotionnels, « Dégage » de l’énergie, de la poésie, de la rêverie et de la tendresse aussi. https://cartonnerie.fr/evenement/label-attitude-release-party/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d'évènement: Marne, Reims
Lieu Reims Adresse Salle de Concert 84 Rue du Docteur Lemoine Ville Reims