Paris Panic Room île de France, Paris Label Affaire 4th Anniversary w/ Soyouz : PANIC ROOM Panic Room Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Label Affaire 4th Anniversary w/ Soyouz : PANIC ROOM Panic Room, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 21h à 5h

gratuit

Etablis entre Paris et Lyon depuis bientôt deux ans, il était impensable pour nous de ne pas fêter notre anniversaire à Paris. C’est pourquoi après le Groom le 20 Novembre, nous investirons le Panic R Etablis entre Paris et Lyon depuis bientôt deux ans, il était impensable pour nous de ne pas fêter notre anniversaire à Paris. C’est pourquoi après le Groom le 20 Novembre, nous investirons le Panic Room le 27 Novembre pour souffler nos 4 bougies en terre parisienne Pour l’occasion, le Toulousain Soyouz sera de la partie pour retourner le club ! Vous l’aurez compris, on veut mettre les petits plats dans les grands pour cette soirée, et pour cela on vous réserve d’autres petites surprises Paris c’est loin ? Lyon c’est mieux ? C’est une semaine avant que ça se passe, et ça va tout casser : https://fb.me/e/2Bk3D0o3E ▬▬ ARTISTES ▬▬ LAR Crew ➫ https://soundcloud.com/labelaffairerecords Soyouz ➫ https://soundcloud.com/soyouzmusic ▬▬▬ TIMETABLE ▬▬▬ TBA ▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬ 21h-05h Entrée gratuite 101, rue Amelot, 75011 Paris Métros : 5, 8 et 9 Arrêts : Saint-Sébastien Froissard, Saint Ambroise, Richard Lenoir, Oberkampf A noter que l’établissement met à disposition des casiers en libre-service pour y déposer vos affaires. Rappel : Besoin d’un Pass Sanitaire ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Illustration @Maxime Génier Événements -> Soirée / Bal Panic Room 101 Rue Amelot Paris 75011 Contact : Panic Room 0158309343 info@panicroomparis.com https://www.facebook.com/events/295462849066173 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-11-27T21:00:00+01:00_2021-11-28T05:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Panic Room Adresse 101 Rue Amelot Ville Paris lieuville Panic Room Paris