L’abeille est un marqueur de ce que nous vivons actuellement avec la disparition d’espèce et le dérèglement climatique. Mais de quelle abeille parlons-nous ?. Dans notre région de pommes, de vaches et de chevaux la conservation des races est essentielle afin de conserver ce patrimoine vivant et il en est de même pour l’abeille noire. Cette abeille endémique de notre région depuis les dernières glaciations risque de disparaître si nous n’intervenons pas pour la sauver. L’association Abeille Noire de la Manche s’est constituée afin de préserver cette part de notre biodiversité locale et des membres de l’association vous présenteront cette abeille aux qualités si particulières.

maison.littoral.50110@cherbourg.fr +33 2 33 22 22 16 http://www.cherbourg.fr/

