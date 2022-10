L’abeille, le miel et les cosmétiques Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

L’abeille, le miel et les cosmétiques Centre Paris Anim’ Montparnasse, 10 décembre 2022, Paris. Le samedi 10 décembre 2022

de 14h30 à 18h00

. gratuit inscription obligatoire à apigrandparis@orange.fr (nom, prénom, mail et téléphone)

Les abeilles, ces précieuses auxiliaires sans qui le monde serait assez différent. Elles sont essentielles ! Les apiculteur·rice·s de nos ruches sont dans les starting-blocks Conférence de W. Loulidi de l’école d’apiculture urbaine, le samedi 10 décembre de 14 h 30 à 18 h. Gratuit, inscription obligatoire à apigrandparis@orange.fr (nom, prénom, mail et téléphone) Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris Contact : http://site.ca-montparnasse.paris/content/labeille-le-miel-et-les-cosm%C3%A9tiques 0143202006 ddurable@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://www.facebook.com/camontparnasse/ http://site.ca-montparnasse.paris/content/labeille-le-miel-et-les-cosm%C3%A9tiques

