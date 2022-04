L’Abeille en fête Pléneuf-Val-André, 11 juin 2022, Pléneuf-Val-André.

L’Abeille en fête Place de Nantois Bourg de Pléneuf Pléneuf-Val-André

2022-06-11 – 2022-06-12 Place de Nantois Bourg de Pléneuf

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André

Pour tout connaître de l’abeille et son rôle essentiel dans la nature, découvrir le métier d’apiculteur et se renseigner sur les espèces invasives de nos jardins, rendez-vous à l’Abeille en fête !

Les apiculteurs de Pléneuf-Val-André vous accueillent tout au long du week-end pour partager avec vous leur passion et vous apprendre les secrets des insectes pollinisateurs.

+33 2 96 63 13 00

Place de Nantois Bourg de Pléneuf Pléneuf-Val-André

