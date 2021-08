Guérande Terre de Sel Guérande, Loire-Atlantique L’abeille dans les marais : de la fleur au miel Terre de Sel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

L’abeille dans les marais : de la fleur au miel Terre de Sel, 16 septembre 2021, Guérande. L’abeille dans les marais : de la fleur au miel

Terre de Sel, le jeudi 16 septembre à 10:00

Découverte du monde fabuleux des abeilles avec une apicultrice de la presqu’ile de Guérande. Plantes mellifères et insectes pollinisateurs donneront du bon miel. Balade en famille avec enfants de plus de 7 ans

Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Terre de Sel Adresse Pradel 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Terre de Sel Guérande