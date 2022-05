L’abeille au moulin Saint-Bonnet-le-Courreau Saint-Bonnet-le-Courreau Catégories d’évènement: Loire

Saint-Bonnet-le-Courreau

L'abeille au moulin Saint-Bonnet-le-Courreau, 14 août 2022, Saint-Bonnet-le-Courreau. L'abeille au moulin Moulin des Massons Les Massons Saint-Bonnet-le-Courreau

2022-08-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-14

En bonne compagnie d'un apiculteur passionné, découvrez l'apiculture d'autrefois. Visite du rucher ancien, dégustation de miels …complètent cette animation familiale autour de l'abeille. contact@moulindesmassons.com +33 4 77 76 86 45 https://www.moulindesmassons.com/

