Labège Marché de Noël Labège village Labège, 9 décembre 2023, Labège. Marché de Noël Samedi 9 décembre, 10h00 Labège village Gratuit – entrée libre Programme du marché de Noël du samedi 9 décembre de 10 h à 17 h 30 :

• 10 h – ouverture du marché

• 10 h à 11 h – déambulation musicale

• 11 h à 12 h – Spectacle des enfants de l’école élémentaire & décoration du sapin de Noël par les enfants de l’école maternelle et élémentaire

• 14 h à 15 h : spectacle de magie (1ere représentation)

• 14 h à 16 h : atelier de maquillage & photo avec le Père Noël

• 15 h à 16 h: spectacle de magie (2ème représentation)

• 17 h 30 : clôture du marché TOUTE LA JOURNÉE : balade en calèche & stand artisanal de ferronnerie d’art

• Ateliers et stands proposés par l’association Assolidaire & l’UNICEF

• stand de crêpe et vin chaud en partenariat avec l’Espace Jeunes de Labège

• Buvette tenue par le C.O.F

• restauration sur place Labège village Labège village Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.labege.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 24 44 44 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

