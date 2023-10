Marché d’Halloween Labège village Labège, 28 octobre 2023, Labège.

Marché d’Halloween Samedi 28 octobre, 10h00 Labège village tout public – entrée libre – gratuit

Samedi 28 octobre de 10 h à 12 h 30, parez vous de vos costumes les plus horribles et venez faire trembler de peur le marché de Labège !!

Comme chaque année pour la période approchant Halloween, le marché de plein vent de Labège vous propose un atelier de confection de citrouilles fournies par la ville et un atelier maquillage.

Lieu : parking de la gare rue de l’Autan

Labège village Labège village Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.labege.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 24 44 44 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:30:00+02:00

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:30:00+02:00

marché halloween

Mairie de Labège