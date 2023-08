Semaine de la mobilité Labège village Labège, 20 septembre 2023, Labège.

Labège participe à la semaine européenne de la mobilité !

Retrouvez diverses animations en lien avec le thème des mobilités douces sur le territoire durant la semaine du 16 au 22 septembre.

> Mercredi 20 septembre de 17 h à 19 h « Voyage à vélo » animé par Mmes Durrieu, Arrieumerlou et Mrs Praud et Valentin :

venez découvrir les voyages à vélo d’une famille labègeoise et d’un couple de jeunes labègeois : exposition photos et aquarelles « De Toulouse jusqu’en Iran ».

> Vendredi 22 septembre à partir de 18 h 30 au parc municipal « Le service culture vous invite ! »

Apéro-concert à 19 h par le quatuor jazz manouche « Sheik de Swing »

Atelier de révision des vélos par l’association 2P2R

Animation de la Maison du vélo toute la soirée

Cynécyclo : pédalez pour regarder le film ! Projection du film « Un transport en commun » de Dyana Gaye.

> Samedi 23 septembre à 10 h 30 au marché de plein vent « Mon 1er vélo »

Cérémonie de remise des vélos aux enfants nés en 2020.

