Labège World Clean Up Day Labège village Labège, 16 septembre 2023, Labège. World Clean Up Day Samedi 16 septembre, 09h00 Labège village Tout public – Gratuit Cette initiative citoyenne mondiale, proche des valeurs de respect et de préservation de l’environnement vous intéresse ? Rendez-vous samedi 16 septemnbre à partir de 9 h 30, à côté du marché de plein vent, pour une matinée de collecte de tri.

> Pour les intéressé(e)s, vous pouvez vous rapprocher de Martinez Cindy au 06 09 84 24 32. Labège village Labège village Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 84 24 32 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

