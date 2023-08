Préambule du festival de Ramonville Labège village Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège Préambule du festival de Ramonville Labège village Labège, 14 septembre 2023, Labège. Préambule du festival de Ramonville Jeudi 14 septembre, 19h00 Labège village Tout public – Gratuit • 19 h > ouverture du site

• de 19 h 30 à 20 h 35 > Cie Muerto Coco, « Bien, reprenons » – parc municipal

• de 21 h à 21 h 50 > concert du groupe « Gendarmery » – parc municipal

• de 22 h 15 à 22 h 45 > Cie Chaos, « Une jungle » – parking Espace Claude Ducert

• 23 h 30 > clôture du site Labège village Labège village Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/festival-de-rue-de-ramonville-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T19:00:00+02:00 – 2023-09-14T23:30:00+02:00

2023-09-14T19:00:00+02:00 – 2023-09-14T23:30:00+02:00 Labège Ramonville Arto Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Labège village Adresse Labège village Ville Labège Departement Haute-Garonne Lieu Ville Labège village Labège latitude longitude 43.53057;1.532821

Labège village Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/