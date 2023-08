Et ça r’commence + fête des associations Labège village Labège, 9 septembre 2023, Labège.

Et ça r’commence + fête des associations 9 et 10 septembre Labège village Tout public – gratuit sauf repas du COF (réservation obligatoire)

C’est la rentrée, et pour nos associations aussi !

Afin de fêter ce retour vers les chemins de l’école et du bureau, le COF organise sa traditionnelle soirée repas moules frites le samedi 9 septembre à partir de 19 h.

Le dimanche 10 septembre de 14 h 30 à 17 h 30, c’est la fête des associations !

Autour de 4 grandes thématiques (santé et bien-être, activités culturelles et artistiques, sport, cadre de vie et citoyenneté) les associations seront présentes et vous aurez la possibilité de leur poser des questions, voire de vous inscrire et/ou inscrire vos enfants.

Ceux qui disposent d’un peu de temps à mettre au service des autres pourront faire le tour des stands et peut-être trouver des associations dans lesquelles ils aimeraient s’investir !

