7e Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies de Toulouse / Labège Espace Diagora, 9 septembre 2022 10:00, Labège.

9 – 11 septembre Sur place Entrées : 3 € par Jour – Pass 3 jours : 6€ (vendu uniquement le vendredi) – Gratuit pour les mineurs – Payable sur place uniquement en espèce, CB ou chèque http://www.salonbienetretoulouse.com

L’événement reprend ses droits les 9, 10 et 11 Septembre 2022 à l’Espace Diagora.

Alimentation Bio, Lithothérapie, Cosmétique Bio, Instrument de musique, Bijoux, Thérapeutes, autant de Stand qui vont retrouver leur place à l’occasion de la 7 édition du Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies de Toulouse / Labège.

Sur plus de 4000 m², près de 180 Stands et pas moins de 60 conférences et 3 concerts sont proposés au public avec cette année : le Physicien Patrick Drouot, le Chercheur de l’inexplicable Patrice Marty, le Pianiste nomade Marc Vella, le Pépiniériste Jean Thoby, Annabelle de Villedieu et bien d’autres…

Sur place également : Restauration Bio, Végétarienne, Parking Gratuit

Lieu : Diagora, Centre de Congrès et d’Exposition – 150, rue Pierre Gilles de Gennes – 31670 Labège

Horaires du Salon : 10h/19h

Infos : www.salonbienetretoulouse.com

vendredi 9 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 10 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 11 septembre – 10h00 à 18h00