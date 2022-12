L’Abécédaire de Boris Vian et Lucienne Vernay Les Trois Baudets Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

L’Abécédaire de Boris Vian et Lucienne Vernay Les Trois Baudets, 29 janvier 2023, Paris. Le dimanche 29 janvier 2023

de 16h00 à 16h50

. payant Tarif unique : 5€ Dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets. À partir de 5 ans. L’ABECEDAIRE DE BORIS VIAN & LUCIENNE VERNAY Création 2023 Un voyage au cœur des lettres : le principe est simple et très efficace pour les enfants. Des personnages apparaissent sur scène désorientés : ils ont perdu la mémoire et ne savent même plus comment ils s’appellent ! La quête de leurs prénoms les amènera à parcourir l’alphabet de façon chaotique et surréaliste, chantant, jouant et vivant des aventures avec les enfants. Un grand voyage autour des lettres commence alors… mais rien ne va se dérouler comme prévu. Musique : Lucienne Vernay

Arrangements : Debout sur le Zinc

Mise en scène : Simon Mimoun et Vincent Tirilly

Interprètes : Léa Rulh/ Mika Apamian/ Laure Marie Harant Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : http://www.lestroisbaudets.com 0142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/l-abecedaire-de-boris-vian-lucienne-vernay-jp-les-p-tits-baudets

