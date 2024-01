l’Abbé Pierre- Une Vie de Combats Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, samedi 3 février 2024.

l’Abbé Pierre- Une Vie de Combats Ciné-Débat sur le film l’Abbé Pierre de Frédéric Tellier Samedi 3 février, 14h00 Kino Ciné Tarif plein 6 € / Tarif réduit 5€ / Tarif 14 ans 4€

Samedi 3 Février à 14h00, rejoignez nous au Kino Ciné pour ciné-débat avec Isabelle Fourot, directrice des Hauts de France Fondation Abbé Pierre en partenariat avec l’association le relais soleil tourquennois.

SYNOPSIS :

Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d’Emmaüs et le raz de marée de son inoubliable appel de l’hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédibles sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu mille vies et a mené mille combats. Il a marqué l’Histoire sous le nom qu’il s’était choisi l’Abbé Pierre.

Kino Ciné Université Lille 3 Rue du barreau 59653 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com

