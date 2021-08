Nantes Muséum d'histoire naturelle de nantes Loire-Atlantique, Nantes L’abbé Breuil une certaine représentation de la préhistoire Muséum d’histoire naturelle de nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

L’abbé Breuil (1877-1961) se surnommait lui-même, non sans humour, le pape de la préhistoire. Il a réalisé les premiers relevés de l’art rupestre dans les grottes d’Altamira et de Fond-de-Gaume. Ce travail à la jointure de la science et de l’art est marqué par la rigueur scientifique mais n’a pas pu échapper aux canons de l’art de ce début du vingtième siècle. Ces oeuvres marqueront ainsi la perception de l’art préhistorique par le grand public mais aussi de celui-ci à l’intérieur de la communauté scientifique. Nous pourrons en discuter autour de l’exposition de reproductions de ces relevés récemment acquises grâce à un don fait à la Société Nantaise de Préhistoire.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Une exposition de reproduction des relevés de peintures rupestres de l'abbé Breuil accompagnée de leur interprétation dans leur contexte historique et la présentation des activités de notre société.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

