**L’abbaye Ste-Croix et ses 900 ans d’histoire.** Malgré sa reconstruction partielle vers 1860, ce monument du 11e siècle est exceptionnel, tant par l’originalité de son plan centré et cruciforme, que par la richesse et la variété de son architecture et de son mobilier. Présentation détaillée par époque (crypte romane, statuaire gothique, retable renaissance…).

Gratuité pour tous, Durée 1h – RDV à l’entrée principale le samedi, devant le retable dans l’Abbaye le dimanche / sur réservation :

Malgré sa reconstruction partielle vers 1860, ce monument du 11e siècle est exceptionnel, tant par l'originalité de son plan centré et cruciforme, que par la richesse et son architecture. Abbaye de Sainte-Croix Rue de La Paix, 29300 Quimperlé Quimperlé Finistère

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

