L’Abbaye en XXL Visite guidée Office de Tourisme Cluny, mardi 16 avril 2024.

L’Abbaye en XXL Visite guidée Office de Tourisme Cluny Saône-et-Loire

Votre guide vous attend à l’Office de Tourisme pour une découverte approfondie de la Cité-Abbaye de Cluny.

Pendant 2h30, suivez notre guide Olaf à la découverte de détails cachés et anecdotes… Une visite pour les érudits qui combine la cité-médiévale et l’Abbaye.

Cluny, n’aura ainsi plus de secrets pour vous !

Cette visite inclut l’accès au cloître, aux jardins et au musée de l’abbaye.

Laissez-vous surprendre et admirez en détail des trésors insoupçonnés.

Réservation en ligne.

(accessible aux passionnés, dès 14 ans) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 10:00:00

fin : 2024-04-16 13:00:00

Office de Tourisme 6 rue Mercière

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@cluny-tourisme.com

L’événement L’Abbaye en XXL Visite guidée Cluny a été mis à jour le 2024-02-05 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II