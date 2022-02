L’Abbaye en famille Arles, 21 décembre 2021, Arles.

L’Abbaye en famille Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour Arles

2021-12-21 – 2021-12-23 Route De Fontvieille Abbaye de Montmajour

Arles Bouches-du-Rhône

4 8 Les 21, 23, 29 et 30 décembre, l’abbaye de Montmajour propose aux petits et grands de découvrir, en jouant, huit siècles d’histoire et d’architecture, mais aussi le quotidien des moins de l’abbaye et l’imaginaire médiéval du cloître.

Pendant les vacances, l’Abbaye de Montmajour accueille parents et enfants pour passer un bon moment en famille.

abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr +33 4 90 54 64 17 http://montmajour.monuments-nationaux.fr/fr/

