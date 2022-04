L’Abbaye des 5 sens La Sauve La Sauve Catégories d’évènement: Gironde

La Sauve

L’Abbaye des 5 sens La Sauve, 23 août 2022, La Sauve. L’Abbaye des 5 sens La Sauve

2022-08-23 – 2022-08-23

La Sauve Gironde La Sauve 8 EUR Profitez d’une visite multi sensorielle pour découvrir l’abbaye et la vie quotidienne de ses anciens habitants.

Dès 3 ans. Profitez d’une visite multi sensorielle pour découvrir l’abbaye et la vie quotidienne de ses anciens habitants.

Dès 3 ans. +33 5 56 23 01 55 Profitez d’une visite multi sensorielle pour découvrir l’abbaye et la vie quotidienne de ses anciens habitants.

Dès 3 ans. OTEM

La Sauve

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Sauve Autres Lieu La Sauve Adresse Ville La Sauve lieuville La Sauve Departement Gironde

La Sauve La Sauve Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-sauve/

L’Abbaye des 5 sens La Sauve 2022-08-23 was last modified: by L’Abbaye des 5 sens La Sauve La Sauve 23 août 2022 Gironde La Sauve

La Sauve Gironde