Saint-Sever Abbaye de Saint-Sever Landes, Saint-Sever L’abbaye de Saint-Sever Abbaye de Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

L’abbaye de Saint-Sever Abbaye de Saint-Sever, 18 septembre 2021, Saint-Sever. L’abbaye de Saint-Sever

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Saint-Sever

Lieu emblématique de Saint-Sever, ne passez pas à côté de ce monument historique fondé en 988 ouvert librement à la visite. L’abbaye est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Compostelle. Son église-abbatiale a conservé un très rare chevet à 7 absides échelonnées du XIe siècle. De nombreuses destructions et reconstructions ont fait évoluer l’église dont l’intérieur est entièrement rénové comme au XIXe siècle. 77 chapiteaux et un tympan romans ornent l’édifice. Son orgue romantique Cavaillé-Coll dans un buffet XVIIIe permet d’agrémenter offices et concerts. Le cloître du XVIIe et la salle capitulaire devenue salle du trésor, se visitent aussi librement.

Visite libre, gratuite

Découvrez les richesses architecturales de cet édifice millénaire, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Abbaye de Saint-Sever rue de l’Hôtel de Ville 40500 Saint-Sever Saint-Sever Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Abbaye de Saint-Sever Adresse rue de l'Hôtel de Ville 40500 Saint-Sever Ville Saint-Sever lieuville Abbaye de Saint-Sever Saint-Sever