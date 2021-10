L’Abbaye de Royaumont fête Halloween Abbaye de Royaumont, 31 octobre 2021, Asnières-sur-Oise.

L’Abbaye de Royaumont fête Halloween

Abbaye de Royaumont, le dimanche 31 octobre à 20:00

Un parcours guidé par un conférencier qui présentera les anecdotes du lieu et racontera l’histoire des moines qui vivaient entre ces murs il y a plus de 800 ans. La visite, éclairée à la simple lueur d’une bougie, sera animée par un concert d’orgue. Cocktails et desserts seront aussi proposés. Les plus jeunes peuvent venir déguisés. Rendez-vous à 20h ou à 21h30. Tarif : 14€/15 €, tarif réduit : 9€/10 €, famille : 34€/36 € Réservation par téléphone (01 30 35 58 00) ou sur le site de l’abbaye.

Entrée payante et sur réservation

Ce dimanche 31 octobre, L’abbaye de Royaumont fête Halloween et organise une visite nocturne de son site.

Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T20:00:00 2021-10-31T21:30:00