FKBAss OPUS II A journey in Time and Space L’Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise, 18 novembre 2023, Asnières-sur-Oise.

FKBAss OPUS II A journey in Time and Space Samedi 18 novembre, 18h00 L’Abbaye de Royaumont entree libre

“A journey in Time and Space” est une pièce de concert pour FKbass, Rudra Veena, Pakhawaj, et narration

Autour de textes et d’extraits d’interviews recueillis en Inde, Floy Krouchi propose une rencontre inédite avec la musicienne indienne Jyoti Hegde, joueuse de Rudra Veena, et Nikhil Ghodpadkar (percussion Pakhawaj), deux musiciens de la tradition Dhrupad, construisant ainsi la forme finale de FKbassOPUS II “ A journey in Time and Space” : un voyage à travers le son comme phénomène physique et métaphysique, à travers la vibration, le temps et l’espace .

Inspirée par la musique indienne et son instrument le plus ancien, la Rudra Veena, Floy Krouchi, compositrice électroacoustique, développe une basse avec capteurs intégrés qui s’appuie sur l’électronique et les transformations en temps réel. Dans le dénuement des fréquences basses et la lenteur des oscillations se joue un rapport à la microtonalité et au silence qui emmène au bout du son, à l’intérieur du temps…

Apres la création de FKBass Solo I en 2021, Floy Krouchi travaille à présent sur l’opus II, avec une nouvelle pièce de concert pour la FKBass dans laquelle elle réunit FKbass et Rudra veena, en compagnie de la joueuse indienne Jyoti Hegde. Ce face à face , transcendant la tradition, la filiation et l’hybridation musicale nous transporte dans un voyage à travers le Temps et l’espace à l’intérieur du son et de la vibration.

A la percussion “Pakhawaj”, Nikhil Ghorpadkar, tient usuellement son role traditionnel d’accompagnateur de la Rudra veena dans la musique Dhrupad. Avec la FKbass, et dans le duo FKBass/Rudra Veena il pense la percussion dans une approche mixte , traditionnelle et renouvelée, proche de la musique contemporaine et expérimentale cherchant à expérimenter timbre, polyrythmies et textures. .

La pièce s’appuiera également sur une série de textes tirés d’entretiens réalisés en Inde , auprès de musiciens et maîtres: textes sur l’histoire, la philosophie du son, la microtonalité

Elle donnera aussi lieu à une création vidéo / film sur la thématique de la corde et de vibration . Cette recherche s’inspire des séjours de recherche de la compositrice en Inde auprès de Pandit Hindraj Divekar, maître de Rudra Veena, et de sa pratique de la composition électroacoustique.

Floy Krouchi : FKBAss, conception

Jyoti Hegde : Rudra Veena

Nikhil Ghodpadkar: Percussion Pakhawaj

Monica Gil Girardo: Réalisatrice en informatique musicale

Andrea Schieffer: Narration

Dans le cadre du projet FKBass Opus II de Floy Krouchi.

Production Soluble dans l’Air / Cesare CNCM

Coproduction Abbaye de Royaumont

en partenariat avec la DRAC ile-de-france et IF export

Baithak Foundation and Millind Nafday (studio Sadharani) , Pune.

En savoir plus :

https://floykrouchi.org/projects/fkbassopus2/

www.jyotihedge.com

À propos de la FKBass

https://floykrouchi.org/projects/fkbass-description/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:30:00+01:00

contemprain experimental

F. Krouchi/ J.Hegde / N.Godhpadkar