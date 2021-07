La Chaise-Dieu Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire, La Chaise-Dieu « L’Abbaye de La Chaise-Dieu, d’aujourd’hui et de demain », exposition de dessins Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

[[http://www.chaisedieu.fr](http://www.chaisedieu.fr)](http://www.chaisedieu.fr) Abbaye de La Chaise-Dieu, d’aujourd’hui et de demain » ———————————————————————————————————- ### Remise des prix du concours de dessin organisé du 19 juillet au 14 septembre 2021 ### -Auditorium Cziffra- Abbaye rêvée, abbaye imaginée… Ouvrez les yeux, regardez… et dessinez l’abbaye telle que vous la voyez aujourd’hui ou la pensez demain ! Peinture, crayons, collage, photo,… Laissez exprimer votre créativité artistique ! Concours gratuit et ouvert à tous selon trois catégories : • enfants jusqu’à 11 ans inclus • jeunes de 12 à 17 ans inclus • adultes Règlement et modalités de participation sur [www.chaisedieu.fr](http://www.chaisedieu.fr) – plus d’informations auprès de l’Office de tourisme de La Chaise-Dieu, 04 71 00 01 16. Exposition et remise des prix du concours de dessin « L’Abbaye de La Chaise-Dieu, d’aujourd’hui et de demain » Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire

