Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 juin 2023 à partir de 19h à 00h.

La Silent Party c’est quoi ?

Un concept original de soirée dansante, pour laquelle les participants sont équipés de casques sans fil. Ces casques permettent de diffuser de la musique, jouée par des DJ, sur plusieurs canaux différents.

Les DJ qui vous feront danser toute la soirée seront : DJ Luc (Set Nudisco Jackin House), DJ Laurent (House Électro 90/2000)

Au programme : convivialité, musiques rythmées, des bières et des planches à partager !

Une caution sera demandée en CB au bar d’un montant de 25€.

Réservez votre place ! L'Abbaye 5675 route d'Avignon 13540 Aix-en-Provence

2023-06-24T19:00:00+02:00 – 2023-06-25T01:00:00+02:00

