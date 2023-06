Les RAKOONS L’Abbaye Aix-en-Provence, 17 juin 2023, Aix-en-Provence.

Les RAKOONS Samedi 17 juin, 19h30 L’Abbaye

Venez vibrer sur les classiques intemporels et certaines pépites méconnues de la musique Rock, Pop, Blues et Rockab’ à la sauce Rakoon à l’Abbaye de Aix-En-Provence (13) le samedi 17 juin.

De la bière, du saucisson, une batterie, une basse, une guitare, beaucoup de passion et de bonne humeur et HOP! Le tour est joué, vous passez une super soirée

N’oubliez pas de réserver!

Infos et réservations (recommandées) : 09 61 62 71 19

L’Abbaye 5675 route d’Avignon 13540 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T19:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

