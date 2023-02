L’abbatiale de la Sainte-Trinité et ses secrets Place des Ducs Richard Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime Fondée en 1001, l’abbaye voit son église romane ravagée par un terrible incendie en 1168. La reconstruction dans le nouveau style gothique s’achève en 1219. Venez découvrir tous les secrets de cet art, les détails insoupçonnés et les anecdotes des hauts personnages qui ont fréquenté l’abbaye au Moyen-Âge. Etape des Abbayes de Normandie – route historique. LES DATES : Le jeudi 13 juillet à 15h

Le jeudi 20 juillet à 15h

Le jeudi 27 juillet à 15h

Le jeudi 3 août à 15h

Le jeudi 10 août à 15h

Le jeudi 17 août à 15h

Le jeudi 24 août à 15h

Le jeudi 31 août à 15h RDV devant l’Abbatiale – place des Ducs Richard à Fécamp

