Lumière sur… les vitraux de Soulages à Conques L’abbatiale de conques Conques-en-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Conques-en-Rouergue

Lumière sur… les vitraux de Soulages à Conques L’abbatiale de conques, 1 avril 2023, Conques-en-Rouergue. Lumière sur… les vitraux de Soulages à Conques 1 et 2 avril L’abbatiale de conques Dans le cadre des JEMA 2023, vous êtes conviés à découvrir les vitraux contemporains de l’abbatiale Sainte-Foy. La récente disparition de l’artiste Pierre Soulages a remis dans la lumière ses créations. Les vitraux de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques, constituent une de ses œuvres majeures. Le peintre s’y consacrera de longues années entre 1986 et 1994. La lumière sera au centre de sa démarche.

Depuis les tribunes de l’abbatiale, au cours d’une déambulation au plus près des 104 vitraux, votre guide vous donnera les clefs de compréhension du processus créatif de Pierre Soulages.

La lumière doucement modulée des vitraux voulue par l’artiste contemporain vient dialoguer avec l’architecture romane et les nombreux chapiteaux richement sculptés. Tarif visite guidée « Lumière sur… les vitraux de Soulages à Conques »

45 minutes – Accès à partir de 12 ans – Escaliers. 3 € 50/adulte. Maximum 30 personnes.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme : 05 65 72 85 00

contact@tourisme-conques.fr L’abbatiale de conques CONQUES EN ROUERGUE Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-conques.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@tourisme-conques.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T15:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T15:30:00+02:00 Soulages vitraux OTCM – Service patrimoine de Conques

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Conques-en-Rouergue Autres Lieu L'abbatiale de conques Adresse CONQUES EN ROUERGUE Ville Conques-en-Rouergue Departement Aveyron Lieu Ville L'abbatiale de conques Conques-en-Rouergue

L'abbatiale de conques Conques-en-Rouergue Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conques-en-rouergue/

Lumière sur… les vitraux de Soulages à Conques L’abbatiale de conques 2023-04-01 was last modified: by Lumière sur… les vitraux de Soulages à Conques L’abbatiale de conques L'abbatiale de conques 1 avril 2023 Conques-en-Rouergue L'abbatiale de conques Conques-en-Rouergue

Conques-en-Rouergue Aveyron