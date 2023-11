Marché de Noël à Labatut-Rivière LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière, 26 novembre 2023, Labatut-Rivière.

Labatut-Rivière,Hautes-Pyrénées

Les fêtes de fin d’année approchent et l’association Rurale Attitude ainsi que le centre de loisirs et l’école ont pensé à vous en organisant un marché de Noël !

Restauration et buvette sur place..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00.

LABATUT-RIVIERE Salle des fêtes

Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



With the festive season just around the corner, the Rurale Attitude association, the leisure center and the school have thought of you by organizing a Christmas market!

Catering and refreshments on site.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, la asociación Rurale Attitude, el centro de ocio y la escuela piensan en ti organizando un mercadillo navideño

Comida y refrescos disponibles in situ.

Die Feiertage stehen vor der Tür und der Verein Rurale Attitude sowie das Freizeitzentrum und die Schule haben an Sie gedacht und einen Weihnachtsmarkt veranstaltet!

Essen und Trinken vor Ort.

