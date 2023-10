Halloween LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière, 31 octobre 2023, Labatut-Rivière.

Labatut-Rivière,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous à River Park pour une après-midi de jeux

Au programme :

De 14 h à 18h Laser Game : le chaudron ensorcelé (les enfants devront trouver les ingrédients pour réaliser la potion du sorcier avant l’équipe adverse) !

Dès 20 h, un Laser Game nocturne vous attends, venez déguisez

Epouvante sera au rendez vous !

Plus tard dans la soirée, élection du meilleur déguisement !! un panier garni à remporter

Restauration sur place

Sur réservation.

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

LABATUT-RIVIERE River Park

Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meet us at River Park for an afternoon of games

On the program:

From 2 p.m. to 6 p.m. Laser Game: the bewitched cauldron (children will have to find the ingredients to make the sorcerer’s potion before the opposing team)!

From 8 p.m., a nocturnal Laser Game awaits you: come dressed up!

You’re in for a fright!

Later in the evening, the best disguise will be chosen, with a hamper to be won!

Catering on site

On reservation

Una tarde de juegos en River Park

En el programa:

De 14.00 a 18.00 h. Laser Game: ¡el caldero embrujado (los niños tendrán que encontrar los ingredientes para elaborar la poción del brujo antes que el equipo contrario)!

A partir de las 20 h, le espera un Laser Game nocturno, ¡venga disfrazado!

Se llevará un buen susto

Por la noche, se elegirá el mejor disfraz y se sorteará una cesta

Catering in situ

Con reserva previa

Treffpunkt River Park für einen Spielenachmittag

Auf dem Programm stehen:

Von 14 bis 18 Uhr Laser Game: Der verhexte Kessel (die Kinder müssen vor dem gegnerischen Team die Zutaten für den Zaubertrank des Zauberers finden)!

Ab 20 Uhr erwartet Sie ein nächtliches Laser Game, kommen Sie verkleidet!

Der Schrecken wird kommen!

Später am Abend findet die Wahl des besten Kostüms statt, bei der es einen Geschenkkorb zu gewinnen gibt

Verpflegung vor Ort

Auf Reservierung

