Soirée landaise à la Ganaderia Grenet 440 chemin du Pelat, 21 juillet 2023, Labatut.

Bienvenue à la Ganaderia Grenet pour un spectacle équestre et une course landaise.

Arrivée du bétail depuis les pâturages. Spectacle équestre avec les cavalières de la troupe Chevaux et Passions du Sud. Course landaise avec écarts et sauts..

440 chemin du Pelat Ganaderia Grenet

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Welcome to the Ganaderia Grenet for a horse show and a landaise race.

Arrival of the cattle from the pastures. Equestrian show with the riders of the troupe Chevaux et Passions du Sud. Landes race with gaps and jumps.

Bienvenida a la Ganadería Grenet para un espectáculo ecuestre y una carrera de landas.

Llegada del ganado de los pastos. Espectáculo ecuestre con los jinetes de la compañía Chevaux et Passions du Sud. Carrera de landas con brechas y saltos.

Willkommen bei der Ganaderia Grenet zu einer Pferdeshow und einem Landaise-Rennen.

Ankunft der Rinder von den Weiden. Pferdeshow mit den Reiterinnen der Truppe « Chevaux et Passions du Sud ». Landrennen mit Abständen und Sprüngen.

