Contes (jeune public) Médiathèque municipale, 27 mai 2023, Labatut.

La petite fleur des histoires.

Des histoires à croquer pour les 4-7 ans

Gratuit / Réservation conseillée.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 11:15:00. EUR.

Médiathèque municipale

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The little flower of stories.

Stories to chew on for 4-7 year olds

Free / Reservation recommended

La pequeña flor de los cuentos.

Cuentos masticables para niños de 4 a 7 años

Gratuito / Se recomienda reservar

Die kleine Blume der Geschichten.

Geschichten zum Knuspern für 4- bis 7-Jährige

Kostenlos / Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Pays d’Orthe et Arrigans