Rendez-vous des lecteurs Médiathèque municipale, 13 mai 2023, Labatut.

P’tit déj autour des livres ! Échangez sur l’actualité

littéraire et partagez vos coups de cœur ! Gratuit. Réservation conseillée..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 12:00:00. EUR.

Médiathèque municipale

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Breakfast around the books! Exchange on the current events

and share your favorites! Free of charge. Reservation recommended.

Desayuno en torno a los libros Hable de las últimas novedades literarias

¡y comparta sus favoritos! Gratuito. Se recomienda reservar.

Frühstück rund um die Bücher! Tauschen Sie sich über aktuelle Themen aus

und teilen Sie Ihre Favoriten mit anderen! Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Pays d’Orthe et Arrigans