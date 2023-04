Atelier arts plastiques – relaxation Pôle de culture, 22 avril 2023, Labatut.

Sur un thème que nous vous dévoilons au début de l’atelier et qui sert de fil conducteur, venez assister à une séance de méditation/relaxation qui permet de réveiller la part créatrice qui sommeille en vous et de favoriser le lâcher-prise, suivi d’un atelier d’expression artistique..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 12:00:00. EUR.

Pôle de culture

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



On a theme that we reveal at the beginning of the workshop and that serves as a guideline, come and attend a meditation/relaxation session that allows you to awaken the creative part that lies dormant in you and to encourage the letting go, followed by an artistic expression workshop.

A partir de un tema que desvelamos al principio del taller y que nos sirve de pauta, ven a asistir a una sesión de meditación/relajación que te permitirá despertar la parte creativa que yace dormida en ti y favorecer el dejarte llevar, seguida de un taller de expresión artística.

Zu einem Thema, das wir Ihnen zu Beginn des Workshops verraten und das als roter Faden dient, nehmen Sie an einer Meditations-/Entspannungssitzung teil, die den kreativen Teil in Ihnen weckt und das Loslassen fördert, gefolgt von einem Workshop, in dem Sie sich künstlerisch ausdrücken können.

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Pays d’Orthe et Arrigans