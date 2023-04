Atelier arts plastiques parent-enfant Labatut Labatut Catégories d’Évènement: Labatut

Landes

Labatut, Landes

2023-04-19

Landes Labatut . EUR 5 5 Expérimentez la technique du monotype et réalisez des impressions uniques.

Explorez toutes les possibilités : dessin direct, copie de modèles, impression de feuilles et fleurs naturelles que vous aurez cueillies dans votre jardin …

Tous niveaux, à partir de 5 ans +33 6 10 32 32 64 Trait d’Union à Labatut Pôle de culture

Labatut

