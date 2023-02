L’Abattoir, un passé industriel et un usage contemporain Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

L’Abattoir, un passé industriel et un usage contemporain, 26 février 2023, Chalon-sur-Saône . L’Abattoir, un passé industriel et un usage contemporain 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saone-et-Loire

2023-02-26 – 2023-02-26 Chalon-sur-Saône

Saone-et-Loire EUR 3.6 3.6 Visite à deux voix avec un agent du Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public. En lien avec l’exposition “Du moulin à vapeur à l’Usinerie”. Installé en 1865 à proximité de la Saône afin de faciliter le nettoyage des locaux, l’abattoir est construit en brique et en moellon de pierre, non loin de l’Usinerie, qui fait actuellement l’objet d’une exposition au sein de l’Espace patrimoine. En 1990, date de fermeture de l’abattoir municipal, le site a été investi par des artistes : musiciens, graffeurs et amateurs de théâtre de rue. Depuis, les murs de l’abattoir sont devenus des lieux d’expression libre tandis que les locaux abritent la Péniche, lieu de diffusion des musiques actuelles, ainsi que le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public. C’est aussi le passé, le présent, et le futur proche de ces équipements culturels qui seront évoqués. Visite à voix multiples par un guide conférencier des Villes et Pays d’art et d’histoire et des professionnels du Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP). Chalon-sur-Saône

